Запоріжжя: міліціонери допомогли втекти насильнику-вбивці

Прокуратура Василівського району Запорізької області порушила кримінальну справу проти двох співробітників міліції за сприяння насильнику-вбивці в здійсненні втечі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області.

«Кримінальну справу порушено за ч.3 ст.364 КК України у зв`язку зі встановленням факту того, що вони, зловживаючи службовим становищем, сприяли здійсненню підсудним втечі з-під варти в приміщенні Дніпрорудненської міськлікарні, а також заволодінню їхньою табельною зброєю та транспортним засобом», - йдеться в повідомленні.

Слідство веде слідчий відділ прокуратури Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня вночі в Запорізькій області з приміщення Дніпрорудненської міськлікарні здійснив втечу 40-річний уродженець Азербайджану, який звинувачувався у вбивстві 13-річної дівчинки та згвалтуванні її подруги. Злочин було скоєно 11 липня 2011 р. у одній із квартир м. Дніпрорудний: зловмисник згвалтував 13-річну доньку своєї знайомої, спробував згвалтувати її подругу, але дівчина чинила опір і отримала декілька ножових поранень, від яких померла на місці.

Намагаючись втекти через балкон, злочинець зірвався з 4-го поверху й отримав перелом обох ніг і травму хребта, був затриманий і доставлений до реанімаційного відділення лікарні, де й перебував під вартою до здійснення втечі.