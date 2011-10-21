У Кіровограді понад тиждень шукають 12-річну дівчинку

У Кіровограді вже більше тижня тривають пошуки зниклої 12-річної дівчинки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Школярка вийшла з дому після обіду і не повернулася ще 13 жовтня, батьки в той же день звернулись до міліції з заявою про зникнення дитини. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Дівчинку оголошено у всеукраїнський розшук.

До пошуків залучено понад 100 працівників особового складу міліції, внутрішніх військ, кінологічної служби, а також рятувальників та дільничних інспекторів міліції.