На Прикарпатті 13-річна дитина отруїлася газом

На Прикарпатті 13-річна дитина отруїлася природним газом.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Центрі пропаганди управління МНС в Івано-Франківській області, 20 жовтня на пункт зв’язку СДПЧ-24 міста Тисмениця від чергового Лисецької лікарні надійшло повідомлення про те, що в селі Стебник Тисменицького району отруївся природним газом 13-річний місцевий житель.

Як з`ясувалося, хлопчик запалив у кімнаті пічку, щоб зігрітися. В якусь мить, полум’я погасло і газ почав розповсюджуватись помешканням. На щастя, через деякий час, до кімнати зайшла мати дитини. Жінка побачила, що її син непритомніє і одразу ж викликала швидку медичну допомогу. Наразі потерпілий з діагнозом «отруєння природним газом» перебуває в реанімаційному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні. Стан дитини - тяжкий.