У Тернопільській лікарні швидкої допомоги відкрили хоспіс

У Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги на базі відділення невідкладних терапевтичних станів відкрили дві хоспісні палати.

Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття палат головний лікар міської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ повідомив, що в кожній з палат діятиме по три багатофункціональних ліжка. Наразі тут перебуває три пацієнти.

«Безкоштовно людину утримуватимуть у хоспісі двадцять один день. Далі, за бажанням родичів, за певну плату, перебування у хоспісі можуть продовжити», – розповів Я.ЧАЙКІВСЬКИЙ.

За його словами, з 9 до 15 год. хворим допомагають волонтери з Тернопільського медуніверситету.

«Це і догляд за шкірою, і масаж, і різного роду процедури. Наразі у відділенні ще є потреба у допомозі духівника і соціальних працівників», – сказав головний лікар.

За його словами, у нововідкритих палатах хворі можуть без обмежень користуватися побутовими речами, їх вільно можуть відвідувати родичі та друзі.

«Ми знаємо, які труднощі мають сім’ї в догляді за хоспісними хворими, знеболенні. Адже люди звільняються з роботи, беруть відпустки, щоб доглядати за хворим. Зараз вони зможуть отримувати таку допомогу на наших ліжках. На відміну від геріатричних закладів тут створені такі умови, щоб хворий почував себе як удома і міг спокійно доживати свої останні дні без болю і страждань», – сказав Я. ЧАЙКІВСЬКИЙ.