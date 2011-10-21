Дніпропетровськ: 44 медустанови передали на баланс облради

Дніпропетровська міськрада передала в рамках реформування системи охорони здоров`я 44 медустанови міста на баланс Дніпропетровської облради.

Про це йдеться в рішенні сесії міськради від 19 жовтня, переданому УНІАН.

Згідно з рішенням, на баланс області передано 8 підстанцій швидкої допомоги, 7 стоматологічних поліклінік, 2 пологові будинки, 6 міських лікарень, 16 комплексів стаціонарного лікування, 5 поліклінік Дніпропетровська.

За це рішення проголосували 75 депутатів зі 105 присутніх Проти ухвалення рішення виступили депутати фракцій БЮТ, «України майбутнього» і «Фронту Змін» у міськраді.

Як повідомив журналістам депутат від партії «України майбутнього» Сергій ЖУКОВ, це рішення прямо суперечить статті 142 Конституції України.

«Депутати просто передали цілісні майнові комплекси без будь-яких зобов`язань», - сказав депутат.

За словами С.ЖУКОВА, необхідно провести загальноміський референдум із скасування експерименту щодо медичного реформування в Дніпропетровську. Він також заявив, що 20 жовтня звернувся до прокуратури Дніпропетровська з проханням перевірити законність передачі міськрадою медустанов на баланс облради.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня 2011 р. ВР прийняла закон про впровадження пілотного проекту з реформування системи охорони здоров`я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і в місті Києві.

Пілотний проект передбачає проведення протягом 2011-2014 рр. структурно-організаційної і функціональної перебудови системи медичного обслуговування у зазначених регіонах.