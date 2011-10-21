Київщина: автомобіль з’їхав у річку, загинули троє осіб
17:38, 21 жовтня 2011Новини регіонів
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Молоді чоловіки 25 років
Сьогодні вранці у Фастівському районі Київської області в автомобілі, який з’їхав з дороги у річку, загинули троє 25-річних чоловіків, одному вдалося врятуватися.
Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в київській області.
За попередніми даними, всі чоловіки, які перебували в салоні автомобіля «Москвич-2140», були у стані алкогольного сп’яніння. Хто саме знаходився за кермом авто – з’ясовується.
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