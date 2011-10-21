Чернігівщина: через кордон перевозили 15 тис. од. ліків

18:02, 21 жовтня 2011
Новини регіонів
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Митники попередили

Співробітники Чернігівської митниці під час здійснення митного контролю потягу «Одеса-Мінськ» у пункті пропуску «Горностаївка - Терюха» запобігли незаконному переміщенню через кордон великої кількості лікарських засобів, до складу яких, за попередньою інформацією, входять психотропні речовини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі митниці.

Під час усного опитування одна з пасажирок потягу – 55-річна громадянка Російської Федерації - заявила, що переміщує тільки особисті речі: одяг та продукти харчування. Інспектор митниці запропонував жінці пред`явити для огляду багаж. Після того, як жінка звільнила спальне місце, під розстеленим матрацом інспектор виявив лікарські засоби.

З-під матрацу було вилучено 28 найменувань різних препаратів, частина з яких (згідно з маркуванням на упаковках) містить психотропні речовини (фенобарбітал, кодеїн). Після перерахунку митники встановили точну кількість прихованих засобів: 14 тис. 550 таблеток, 470 ампул, 100 капсул, 44 флакони тощо. Загалом 15 076 одиниць.

Наразі препарати передані на експертизу. Відносно громадянки порушено адміністративну справу. За фактом порушення триває перевірка.

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