На Дніпропетровщині реформували медицину

У Дніпропетровській області до обласної комунальної власності перейшло 47 районних та міських медичних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено більшістю голосів депутатів на сесії Дніпропетровської обласної ради 21 жовтня.

В обласне підпорядкування перейшли 37 лікарень міст та районів області, 4 стоматологічні клініки, 2 пологових будинки, 4 станції швидкої допомоги.

За словами голови Дніпропетровської облради Євгена УДОДА, медзаклади прийняті до обласної власності у рамках модернізації системи охорони здоров’я.

Проти зазначеного рішення проголосували фракції партій «Батьківщина», «Фронт Змін», «Україна майбутнього» та КПУ.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Верховна Рада України ухвалила закон про проведення пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та в місті Києві.