У Тернопільській лікарні швидкої допомоги - комп’ютерний томограф

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги встановили комп’ютерний томограф вартістю 2,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття кабінету томографії головний лікар міської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ повідомив, що придбати дороговартісний апарат вдалося завдяки приватному інвестору.

«Ціни послуг на томографію в нашій лікарні будуть одними з найнижчих в Україні. Окрім цього, згідно з договором, укладеним з інвестором, передбачені безкоштовні обстеження, а також обстеження зі знижками на 50% і 25% для інвалідів першої та другої групи, учасників бойових дій, ветеранів УПА», – сказав Я.ЧАЙКІВСЬКИЙ.

Він зазначив, що у лікарню швидкої допомоги люди з травмами з’їжджаються з усього міста, а тому питання діагностики за допомогою томографа було надзвичайно актуальним для лікарняного закладу.

«Томограф нам вкрай необхідний, щоб можна було вчасно надати першу допомогу. Адже іноді діагностика має бути зроблена за лічені хвилини», – пояснив керівник кабінету томографії Володимир БЕСІВ.

Міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ під час відкриття кабінету томографії зауважив, що тепер жителям міста не доведеться їхати на обстеження до Львова, Рівного чи Івано-Франківська.

«Сьогодні ми зробили ще один крок на шляху реформування системи охорони здоров’я, оскільки вона у Тернополі до цих пір потребувала кардинальних змін. Ще до кінця року плануємо відкрити відділення з ангіографом, яке займатиметься лікуванням серцевих хвороб. Також зараз ведеться робота із встановлення літотріптора – апарата для дроблення каміння в нирках», – повідомив С.НАДАЛ.