Білорусь має виробляти 50% усіх ліків - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО поставив завдання до 2015 року виробляти в країні 50-55% загального обсягу необхідних ліків.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив на зустрічі з учасниками II Євразійського конгресу кардіологів.

Говорячи про фармацевтичну галузь, О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що вона повинна бути в одних руках.

«Це не повинно піддаватися абсолютній комерції. У нас там в основному державні підприємства. А приватні підприємства, які працюють у цій сфері, – це ті, які були побудовані з нуля. Ми там практично не приватизували жодного підприємства. Дуже уважно за цим стежимо», - сказав білоруський Президент.

За його словами, в Білорусі забезпеченість ліками власного виробництва становить близько 30%.

«Завдання поставлено міністру – 50-55% до кінця п`ятирічки в 2015 році мати забезпеченість власними препаратами», - підкреслив глава Білоруської держави.