У Луганській області з лікарні виписано всіх дітей

Всіх 47 дітей, які були госпіталізовані 19 жовтня до міської лікарні № 2 у Краснодоні Луганської області з харчовим отруєнням, станом на 12.00 24 жовтня виписано з лікарні.

Про це УНІАН повідомив головний санітарний лікар Луганської області Володимир ЖДАНОВ.

За його словами, стан дітей задовільний.

«Проведене обстеження показало, що дітей можна виписувати додому», - сказав В.ЖДАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, діти з харчовим отруєнням були госпіталізовані до другої інфекційної міської лікарні Краснодона 19 жовтня. На обід вони їли борщ, гречану кашу, рогалик з повидлом і чай. За даними Міністерства охорони здоров`я, було госпіталізовано 41 дитину, за даними МНС – 49, за даними луганської обласної влади у лікарні перебувало 47 дітей.

Всі вони учні 1-4 класів Краснодонської міської гімназії. У цілому в гімназії вчаться 684 учні (272 учні 1-4 класів вчаться і харчуються в окремій будівлі).

Причиною отруєння стала стафілококова інфекція. Остаточний діагноз – харчова токсикоінфекція стафілококової етимології.