Житомирщина: з опіками окропом госпіталізовано немовля

На Житомирщині з опіками окропом госпіталізовано однорічне немовля.

Як повідомив кореспонденту УНІАН співробітник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ, немовля з села Романів цими вихідними було госпіталізоване до опікового відділення Житомирської обласної лікарні з опіками рук, тулуба та стегна.