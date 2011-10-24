Житомирщина: з опіками окропом госпіталізовано немовля

13:57, 24 жовтня 2011
Новини регіонів
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Обпечено руки, тулуб і стегна

На Житомирщині з опіками окропом госпіталізовано однорічне немовля.

Як повідомив кореспонденту УНІАН співробітник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ, немовля з села Романів цими вихідними було госпіталізоване до опікового відділення Житомирської обласної лікарні з опіками рук, тулуба та стегна.

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