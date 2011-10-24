Юнаки, які загинули в ДТП на Полтавщині, були футболістами

Юнаки, які загинули 23 жовтня о 23.50 в Глобиному (Полтавська обл.), були футболістами.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними ДАІ, за кермом був син голови Семенівської районної адміністрації, який не впорався з управлінням автомобіля Skoda Octavia, виїхав на узбіччя і допустив зіткнення з причепом вантажного автомобіля КамАЗ, який стояв на узбіччі дороги.

«На місці пригоди стояв цілий ряд вантажних автомобілів, які очікували своєї черги на елеватор «Нібулон». 26-річний водій не впорався з управлінням, в`їхав під причіп вантажівки. Крім нього, в салоні легковика перебували семеро пасажирів у віці від 17 до 25 років, жителі Полтави, Лубен, Кременчука, Семенівки і Карловського району. Всі померли до приїзду швидкої допомоги. Загиблі юнаки були футболістами. Шестеро з них грали за семенівську команду "Атлант", - розповіло джерело в ДАІ.

За його словами, того дня команда виграла перше місце серед дублерів у другій обласній лізі.

«Зараз розглядається версія, що вони святкували перемогу. Є й інша версія, що вони їхали пом’янути футболіста, який загинув рік тому», - каже джерело в ДАІ.

Нагадаємо, 23 жовтня в Полтавській області під час зіткнення іномарки з КамАЗом загинули восьмеро людей.