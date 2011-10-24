Тепер на українських лікарів можна поскаржитись анонімно
15:17, 24 жовтня 2011Новини регіонів
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Встановили контейнери
У лікарнях Луганської області встановлені спеціальні контейнери для збору скарг на дії медпрацівників. Про це повідомили в прес-службі Луганського обласного центру здоров`я.
Контейнери встановлені з ініціативи управління охорони здоров`я Луганської ОДА в рамках комплексу заходів щодо боротьби з корупцією.
Пацієнти, а також їхні родичі отримали можливість анонімно повідомляти про неякісне лікування і випадках вимагань з боку медиків.
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