Тепер на українських лікарів можна поскаржитись анонімно

У лікарнях Луганської області встановлені спеціальні контейнери для збору скарг на дії медпрацівників. Про це повідомили в прес-службі Луганського обласного центру здоров`я.

Контейнери встановлені з ініціативи управління охорони здоров`я Луганської ОДА в рамках комплексу заходів щодо боротьби з корупцією.

Пацієнти, а також їхні родичі отримали можливість анонімно повідомляти про неякісне лікування і випадках вимагань з боку медиків.

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