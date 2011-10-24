Хмельниччина: зібрано 95 тис для дітей із цукровим діабетом

На Хмельниччині у рамках Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» зібрано 95 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила куратор хмельницького штабу благодійного фонду «Серце до серця» Наталія ШМУРІКОВА.

«Якщо 2009 року сума зібраних коштів становила приблизно 60 тис. грн., торік - 85 тис. грн., то цьогоріч – вже 95 тис. Загалом наша область посіла 16 сходинку у рейтингу зібраних грошей для дітей, хворих на цукровий діабет», - зазначила вона.

За словами Н.ШМУРІКОВОЇ, збір коштів відбувався у школах, лікарнях, громадських організаціях, на підприємствах та на вулицях міста. Загалом до Хмельницької області надійшло майже півтисячі спеціальних скриньок, у котрі кожен бажаючий міг покласти свій посильний грошовий внесок.

Н.ШМУРІКОВА поінформувала, що за зібрані гроші для дітей, хворим на цукровий діабет, придбали три пристрої для дозованого введення інсуліну. Вартість кожного – понад 30 тис. грн.