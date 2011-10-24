У Тернополі придбали медобладнання для дитячої реанімації

У Тернополі на кошти, отримані з продажу квитків на польоти на повітряній кулі, придбали техніку для реанімаційного відділення міської дитячої комунальної лікарні.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі міської ради, спеціальний монітор, без якого неможливо встановити стан дитини, що потрапила до реанімації, головному лікарю дитячої лікарні Роману КНИШУ вручив міський голова Сергій НАДАЛ.

«Під час святкування дня міста ми провели чемпіонат з повітроплавання, щоб тернополяни могли побачити місто з висоти пташиного польоту. Водночас пройшов благодійний аукціон з продажу квитків на повітряну кулю. Усі зібрані кошти ми спрямували на придбання медичного обладнання», – зазначив міський голова.

За його даними, вартість монітору становить 39 тис. грн.

Крім того, завдяки співпраці мерії з тернопільським відділенням Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО вихованцеві обласного навчально-реабілітаційного центру для дітей із ДЦП було вручено візок-скутер.

«Такі візки є дороговартісними і в Україні не виготовляються. Його ціна становить 6 тис. євро. За сприяння міського голови ми привезли з Франції два таких крісла, одне з яких вже передали ветерану Афганістану, інше сьогодні віддаємо дитині із ДЦП. Це свого роду автомобіль із системою керування», – зазначив директор центру ЮНЕСКО Віталій СЕМЕНЮК.