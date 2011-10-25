На Луганщині почервоніла річка, що впадає у водосховище

У селищі Красний Кут (Антрацитівський район, Луганська область) почервоніла річка Міусік - притока річки Міус, яка впадає в Яновське водосховище.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар ТОВ «Луганськвода» Володимир ЧЕРНИШ.

За його словами, Яновське водосховище є одним з найбільших запасів прісної води, що забезпечує після очищення питною водою місто Красний Луч і довколишні селища.

«Місцеві жителі звернулися в Краснолуцький департамент «Луганськводи», побачивши, що річка набула неприродного кольору. Наша лабораторія провела ряд досліджень, які показали, що показники по залізу в річковій воді перевищують норму в 44 рази, по марганцю –в кілька разів», - сказав В.ЧЕРНИШ.

Він зазначив, що очисні споруди «Луганськводи» поки що справляються з такою водою і очищають її до показників Держстандарту, проте робота споруд іде на зношення.

«Постійно засмічуються піщані фільтри, їх доводиться чистити або міняти. Для компанії це витратно і незручно. Поки обладнання не вийшло з ладу, проводиться очищення, загрози для здоров`я і життя людей немає», - стверджує В.ЧЕРНИШ.

Голова Антрацитівського району Геннадій ГОЛОВНЕНКО розповів УНІАН, що річкова вода набула червоного кольору і підвищені показники по залізу і марганцю через те, що в неї впадають шахтні води.

«Поряд з річкою знаходиться давно закрита шахта. Велика ймовірність того, що її підземні води потрапляють у річку, тому у воді така підвищена кислотність і неприродний колір. Ми радилися з екологами, хотіли взагалі перекрити шлях річки до водосховища, але фахівці переконали не робити цього, адже річка все одно знайде інше русло і невідомо де і куди вона потече», - сказав Г.ГОЛОВНЕНКО.

Він упевнений, що загрози здоров`ю і життю людей немає.

«Там на березі ріки і трава росте, якби вода була така небезпечна, вимерло б усе. Тому ніяких коштів на вирішення цього питання ми не виділяли», - додав . Г.ГОЛОВНЕНКО.