Кіровоградщина: зібрано 116 тис для дітей з діабетом

У Кіровоградській області цього року під час Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» зусиллями волонтерів зібрано 116,7 тис. грн. для лікування дітей, хворих на цукровий діабет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління у справах сім’ї та молоді Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ПАСТЕРНАК.

За його словами, у рамках акції благодійного фонду «Серце до серця» в області відбулась низка благодійних заходів, спрямованих на збір пожертвувань для закупівлі лікарських препаратів та медичного обладнання. Зокрема, в обласній філармонії відбувся благодійний концерт за участю 14 самодіяльних колективів, у Кіровограді - благодійний автомотомарафон та зліт волонтерів.

С.ПАСТЕРНАК відзначив, що волонтерський рух на Кіровоградщині набуває все більшої популярності серед молоді. Лише за останній рік загальна кількість волонтерів збільшилася до 3 тис. осіб. Всього до благодійних заходів нинішнього року долучилися близько 20 тис. жителів області, які пожертвували кошти на лікування дітей.

Як зазначила заступник голови правління Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» Катерина БАРТЕЦЬКА, для лікування хворих на діабет дітей було придбано 5 комплектів інсулінових помп на загальну суму 146 тис. грн.

Сьогодні на Кіровоградщині щоденну потребу в інсулінових ін’єкціях мають130 дітей. Інсулінові помпи застосовуються як сучасний, безболісний метод лікування, який полегшує самопочуття хворим на діабет та дозволяє їм жити повноцінним життям.