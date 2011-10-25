У Донецьку стічні води можуть потрапити в Кальміус

У Донецьку внаслідок розкрадання опор каналізаційного колектора в річку Кальміус можуть потрапити стічні води.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КП «Донецькміськводоканал».

14 жовтня обхідники КП «Донецькміськводоканал» виявили, що на естакаді каналізаційного колектора, що відвідить стічні води Куйбишевського і Ленінських районів, викрадені металеві опори. Через це ділянка колектора знаходиться в аварійному стані і може зруйнуватися.

«Зараз витік стічних вод мінімальний. Відразу ж був проведений ремонт, аби звести ризик до мінімуму. Ремонтні роботи проводяться щодня і вестимуться весь тиждень», - зазначили в прес-службі підприємства.

Виготовлені тимчасові підпори для колектора, оскільки відразу виділити кошти на відновні роботи в повному обсязі підприємство не може.

За фактом розкрадання КП «Донецькміськводоканал» направило звернення до РВВС Ленінського району Донецька про необхідність розшуку невідомих, які викрали металеві опори. Розмір завданої підприємству шкоди становить 36 561,17 грн. Роботи з відновлення порушеної ділянки міського каналізаційного колектора обійдуться підприємству ще в 100 тис. грн.