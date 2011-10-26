Усі шкільні їдальні Луганщини перевірять

Всі їдальні дошкільних і шкільних установ Луганської області після масового отруєння дітей у міській гімназії Краснодона перевірять на дотримання санітарно-епідеміологічних вимог до організації харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Луганської облдержадміністрації Володимир ПРИСТЮК в ефірі Луганського обласного телебачення.

За його словами, причин отруєння учнів гімназії дотепер не встановлено.

Розглядаються три основні причини, які могли викликати отруєння: брудний посуд, неякісні ковбасні вироби або соус.

«Проте СЕС поки що не називає офіційної причини. Але всі проби взято, перевірки тривають – і результати обов`язково будуть озвучені, замовчувати ситуацію, як ви й самі бачите, ніхто не збирається. Поки що фахівці з Києва називають причиною звичайне харчове отруєння», – сказав В.ПРИСТЮК.

За словами губернатора, всі діти вже одужали і відпочивають на канікулах.

Нагадаємо, що 19 жовтня в школі-гімназії Краснодона було зафіксовано випадок масового отруєння учнів 1-4-х класів. У шкільній їдальні отруїлося більш як 50 дітей, 47 з них були госпіталізовані. Прокурор Краснодона за фактом отруєння дітей порушив кримінальну справу за ч.1 ст. 137 Кримінального кодексу України.