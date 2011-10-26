Чи пов’язана онкозахворюваність на Кіровоградщині з ураном?

Головний лікар Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру Костянтин ЯРИНИЧ переконаний, що високий рівень онкозахворюваності серед населення регіону не пов’язаний напряму із впливом урану чи радону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання робочої групи з вивчення радіаційно-екологічної ситуації та стану здоров`я населення Кіровоградщини.

К.ЯРИНИЧ, керуючись аналітичними даними, порівняв показники минулого року і 40-річної давнини, коли в області ще не почали масовий видобуток уранової руди. За цей час рівень захворюваності збільшився на 20%, смертності від раку – на 13%, але не лише на Кіровоградщині, але й в Україні та світі в цілому.

«На сьогодні найвищий рівень онкозахворюваності в країні спостерігається у Новоукраїнському районі Кіровоградської області – 500 випадків на 100 тисяч населення. На цій території немає уранових родовищ. У Кіровограді цей показник становить 487,5 випадків, а в Севастополі – 476,6. Нелогічно пов’язувати ситуацію лише з фактором уранового видобутку», - наголосив К.ЯРИНИЧ.

Він повідомив, що за останні 10 років кількість випадків злоякісних новоутворень легень на Кіровоградщині скоротилась на 22%, в Україні – на 15%.

«Хоча ми майже нічого не робили в сенсі профілактики, убезпечення від урану. Водночас в області на 44% збільшилась кількість випадків онкозахворювань статевої сфери, на 45,7% - раку шкіри, на 55% - раку молочної залози у жінок, на 62,2% - раку прямої кишки», - підкреслив лікар.

За його словами, викиди в атмосферу канцерогенних речовин в області (13,4 кг на людину на рік) не порівнювані, наприклад, з містом Кривий Ріг (більше тисячі кілограмів на людину), отже цей чинник також напряму не пов’язаний з онкологічною ситуацією.

К.ЯРИНИЧ повідомив, що домінуючими на Кіровоградщині є серцево-судинні захворювання, котрі вп’ятеро перевищують показник смертності від раку.

На засіданні фахівці дійшли висновку, що на рівень захворюваності населення області може впливати сукупність факторів, які потребують системного вивчення. Не останню роль відіграє низька якість питної води, крім того радон (небезпечний газ без кольору і запаху, що виходить на поверхню через кристалічні розломи) має здатність концентруватись у рідині. Дніпровська вода, яку споживають жителі області, проходить декілька ступенів хлорації.

Головний державний санітарний лікар області Федір ЧОРНИЙ повідомив, що раніше працівники СЕС контролювали якість води за сотнею показників, тепер – лише за 37-ма через відсутність або застарілість потрібних приладів.

Крім того, у Кіровоградській області скиди стічних та каналізаційних відходів у водойми одні з найвищих у державі.

На думку фахівців, не останню роль у впливі на рівень онкозахворюваності може відігравати кліматичний чинник, адже сонячний ультрафіолет у центральних областях більш інтенсивний, ніж, наприклад, на Заході України, де більше лісів та щільніша хмарність.