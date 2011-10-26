У Кіровограді відкрито центр реабілітації онкохворих

Сьогодні у Кіровограді віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО разом з представниками обласної влади взяв участь у церемонії відкриття центру реабілітації онкохворих на базі обласного онкологічного диспансеру.

Як передає кореспондент УНІАН, подібний реабілітаційний центр є унікальним для України. У першу чергу, він обслуговуватиме онкохворих жінок, які зазнали оперативного втручання.

За словами головного ініціатора і спонсора створення центру, директора ТОВ «Друкмаш–центр» (підприємство виготовляє засоби пересування та реабілітації інвалідів) Людмили ШУБІНОЇ, інвестиції склали близько 1 млн. грн.

«Це дуже економічний проект, оскільки включає вартість сучасного ремонту, нових меблів і обладнання, заміну водопровідних і теплових мереж. Реабілітаційне відділення складається з шести палат, кожна з яких розрахована на три ліжка. Також онкохворі жінки можуть отримати у центрі такі послуги як відпочинок у залі аромотерапії, лікування озонотерапією, кінезотерапією, пневмомасаж. Відкрито зали лікувальної фізкультури та релаксації, де із хворими працюватимуть професіонали. Усі послуги реабілітації будуть абсолютно безкоштовними. Наше підприємство бере на себе зобов’язання оплачувати всі витрати і зарплати працівникам центру», - повідомила Л.ШУБІНА.

Вона додала, що прагне організувати у Кіровоградській області волонтерський рух, який опікуватиметься реабілітацією жінок, які пережили оперативне втручання після онкологічного діагнозу, потребують психологічної підтримки і життєвого стимулу.

С.ТІГІПКО, оглянувши новий реабілітаційний центр, відзначив його надзвичайну важливість і високий рівень.

«Деякі елементи системи охорони здоров’я в державі сьогодні недопрацьовані, зокрема, і в онкології. Погано організовані рання діагностика і реабілітація, тому відкриття подібного сучасного центру є справжньою подією для України. Влада бере на себе зобов’язання забезпечити Кіровоградську область пересувними діагностичними пунктами, які допоможуть виявляти злоякісні новоутворення на ранніх стадіях у жителів найвіддаленіших районів», - наголосив віце-прем’єр.

С.ТІГІПКО вручив апарат ультразвукової діагностики комунальному закладу «Центр планування сім’ї та репродукції людини» вартістю більше 1 млн. грн.