У Черкасах стоками забруднено Кременчуцьке водосховище

У Черкасах виявлено забруднення поверхневих вод Кременчуцького водосховища.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Державній екологічній інспекції у Черкаській області, спеціалістами екоінспекції спільно із спеціалістами Черкаського регіонального управління водних ресурсів виявлено факт забруднення Кременчуцького водосховища стічними водами ЧФ СТОВ ім. Шевченка (м. Черкаси) внаслідок несанкціонованого скиду стічних вод у зливовий колектор по вул. Чигиринській в Черкасах.

Встановлено, що працівниками цього підприємства самовільно провели під`єднання труби в колектор черкаської дренажно-осушувальної системи захисту від підтоплення, через яку стічні води потрапили в акумулюючий басейн. А потім через насосну станцію потрапили до Кременчуцького водосховища.

Аналіз проб лабораторних досліджень підтвердив значні перевищення показників допустимих концентрацій забруднюючих речовин в місцях відбору проб та по всій системі скиду водосховища.

Проведений розрахунок розмірів збитків, заподіяній державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів ЧФ СТОВ ім. Шевченка, становить 441 тис. грн.

Матеріали перевірки направлені до Черкаської міжрайонної природоохоронної прокуратури.