Знайшли тіло 12-річної дівчинки, яка зникла 2 тижні тому

У Кіровограді працівники міліції затримали неповнолітнього місцевого жителя за підозрою у вбивстві 12-річної дівчинки.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Кіровоградській області.

13 жовтня про зникнення школярки міліцію повідомили батьки дівчинки. До пошуків було залучено більше 100 працівників особового складу, Внутрішніх військ, кінологічної служби, рятувальників і дільничних інспекторів.

Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті було знайдено сьогодні.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції встановили особу підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився неповнолітній житель обласного центру. Стосовно підозрюваного суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді арешту. Слідчі дії тривають.