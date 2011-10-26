Хмельниччина: скорочено 827 штатних посад медиків

У Хмельницькій області з початку року в лікувально-профілактичних закладах скорочено 827 штатних посад, в тому числі 387 посад медичного персоналу (46,9%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління охорони здоров’я Хмельницької ОДА Наталія СВЕСТУН на колегії облдержадміністрації.

“Найактивніше оптимізація штатних розкладів проведена у Красилівському районі, де скорочено 100 посад, Новоушицькому - 82, Шепетівському - 71, Чемеровецькому - 68,5, Дунаєвецькому - 62,5”, - заявила вона.

Крім цього, за її словами, внаслідок оптимізації лікарських посад 389 осіб були працевлаштовані на інші посади. 420 осіб звільнено, з них 151 (36% від усіх) медичний працівник, в тому числі 80 - пенсійного віку.

“При проведені оптимізації медичним працівникам працездатного віку пропонувались інші посади, однак не всі погодились на переводи”, - уточнила Н.СВЕСТУН.

Вона зауважила, що після проведеної оптимізації штатного розкладу залишається високою кількість штатних посад працюючих в охороні здоров’я в розрахунку на 10 тис. населення.

Як повідомляв УНІАН, у вересні міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО заявляв, що в Україні дефіцит медиків становить майже 47 тис. осіб.

О.АНІЩЕНКО особисто звернувся до керівників областей з клопотанням про забезпечення соціального захисту медиків та підняття престижу їхньої праці.

За словами міністра, внаслідок цілого ряду факторів у закладах охорони здоров`я спостерігається надзвичайно велика плинність лікарів і медичних сестер, особливо молодих фахівців, насамперед внаслідок незадовільних умов праці та побуту, відсутність житла для лікарів та еміграційних процесів. Це ставить під загрозу якість і доступність медичної допомоги для населення, особливо в сільських районах.