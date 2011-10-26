У Києві вирішили зменшувати шкідливі викиди парникових газів

Столична влада планує якнайшвидше перейти на енерго- та екологоефективні технології. Про це заявив голова КМДА Олександр Попов. Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідні проекти рішень були підготовлені Київською міською державної адміністрацією та передані на розгляд Київради. Так, один з проектів передбачає впровадження таких технологій на столичних об’єктах комунальної власності для зменшення антропогенних викидів парникових газів і підвищення ефективності використання енергоресурсів.

Фінансуватимуть ці проекти за рахунок коштів, отриманих у рамках Кіотського протоколу та Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату.

Реалізація проектів дозволить не лише зекономити бюджетні кошти за рахунок зменшення викидів парникових газів, а й підвищити якість послуг з тепло- та водопостачання. Крім того, зросте надійність функціонування системи централізованого тепло- та водопостачання. Зменшення питомих енерговитрат у цій системі дозволить скоротити аварійність на її розподільчих мережах, знизити втрати теплової енергії та води при їхньому транспортуванні, а також, безумовно, скоротити викиди шкідливих речовин та парникових газів у навколишнє середовище.