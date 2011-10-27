У Севастополі - масові отруєння чадним газом

У лікарні Севастополя за кілька останніх днів внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано 14 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА вчора на засіданні колегії МДА.

За словами В.ЯЦУБИ, відтоді, як жителі міста у зв`язку з похолоданням почали використовувати газові прилади (газові казани і колонки), «почастішали випадки отруєння чадним газом людей». «У нас на вчорашній день 14 чоловік було з чадним отруєнням у лікарнях міста», - сказав він.

Як пояснив В.ЯЦУБА, «зв`язано це з тим, що люди ущільнюють своє житло, встановлюють євровікна, але вони (вікна) не ведуть до повітрообміну. Тому обов`язковою умовою є відкриття кватирки при користуванні газовою колонкою або казаном. Цілі сім`ї потрапили до лікарні».

В.ЯЦУБА звернув увагу комунальної служби і МНС на необхідність роз`яснення через ЗМІ правил користування газовими приладами. «Потім люди звикнуть до цього, буде все нормально, а зараз, ось на цей період, слід звернути увагу наших жителів, щоб вони дуже серйозно поставилися до дотримання правил користування газовими приладами», - сказав керівник міста.

Як повідомляв телеканал «Севастополь», на вулицях Костромській, Гоголя і Жидилова сталося колективне отруєння чадним газом. Постраждали мешканці трьох квартир у різних районах міста, зокрема 8 дітей. Отруєння були легкої і середньої тяжкості. Тільки завдяки вчасному звертанню за медичною допомогою вдалося уникнути трагедії. «Причиною всіх вказаних випадків стало незнання користувачів правил користування газовими приладами, а там у двох випадках були газові колонки, і в одному - газовий казан», - розповів голова правління ПАТ «Севастопольгаз» Олег ЛАКТІОНОВ. За його словами, власники квартир не врахували, що при закритих склопакетах витяжні вентилятори у ванних кімнатах додатково впливають на зворотну тягу чадного газу.