Врятували новонароджене немовля, заживо поховане п’яною породіллею

На Рівненщині медики й правоохоронці врятували новонароджене немовля, яке п’яна породілля заживо поховала.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, сьогодні невідома жінка повідомила у чергову частину Березнівського районного відділу внутрішніх справ про те, що, як вона припускала, її сусідка закопала в землю свою новонароджену дитину.

На місці події було встановлено, що 30-річна жінка на сьомому місяці вагітності сьогодні, близько 5.00 ранку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, народила, як їй здалося, мертву дівчинку. Породілля одразу поховала немовля.

Правоохоронці швидко оглянули місце події, знайшли свіжу «могилку», руками відкидали верхній холодний шар ґрунту і побачили дитину, яка, перебуваючи під землею, з останніх сил боролася за життя. Дівчинку дістали на поверхню. Вона була загорнута лише у тоненьку тканину, тіло й голівка були брудними від вологої землі.

Новонароджену доправили до лікарні, де її нагодували і відігріли.

За словами медиків, зараз життю дівчинки вже нічого не загрожує, за нею встановлений нагляд.

Водночас, правоохоронці зараз вирішують питання щодо порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 15 (замах на злочин) та частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Окрім того, у лікарні повідомили, що врятованій дівчинці вже підібрали ім’я – Вікторія, на честь лікаря, яка надавала першу допомогу, а також на честь перемоги над смертю.