Одещина: під час пожежі загинули двоє дітей

В Одеській області під час пожежі загинули двоє дітей 2007-го та 2008-го років народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа виникла вчора, 26 жовтня, о 18.20 в смт Любашівка у приватному житловому будинку внаслідок порушення правил експлуатації електронагрівального приладу (масляний обігрівач).

О 19.10 відділенням Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано. Вогнем пошкоджено диван та речі житлової кімнати.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.