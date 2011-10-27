Рибу, що виловили браконьєри, віддали дитячій лікарні

Екологічні інспектори передали дитячій лікарні у Луганську 105 кг виловленої браконьєрами риби.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Факт браконьєрства було виявлено під час рейдової перевірки в районі селища Кризьке Марківського району Державною екологічною інспекцією в Луганській області. Невідомими особами на ставку було встановлено 650 метрів сітки. Інспекцією вилучені сітки та 105 кг риби виду карп та товстолоб. Рибу передана до 3-ї дитячої багатопрофільної лікарні Луганська.

Наразі готуються матеріали для направлення до Марківського РВ УМВС в Луганській області для встановлення винних осіб.