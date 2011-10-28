Влада планує стимулювати лікарів

Київська влада планує стимулювати столичних лікарів безкоштовним проїздом у громадському транспорті та службовим житлом.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, з метою матеріального стимулювання лікарів загальної практики/сімейної медицини, які працюють в амбулаторіях міста, члени Координаційної ради з питань проведення реформування системи охорони здоров’я у Києві прийняли рішення забезпечити сімейних лікарів правом на безкоштовний проїзд у громадському муніципальному транспорті.

Для цього, за даними КМДА, необхідно забезпечити внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.06.2009 №638/1694 «Про безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті працівників галузі охорони здоров’я», заручившись підтримкою депутатського корпусу Київради.

Крім того, Координаційна рада прийняла рішення про те, що у КМДА в найближчі кілька тижнів має бути розроблено та подано на затвердження голові міськадміністрації Олександру ПОПОВУ план заходів щодо забезпечення житлом сімейних лікарів.

Зокрема, керівники профільних управлінь розглянуть можливість прискорення будівництва житлового будинку на вул. Підвисоцького, 4-В, для працівників медичних закладів комунальної власності. Крім того, планом буде передбачено зведення житлових будинків економ класу на лівому та правому березі міста впродовж 2012-2013 років, які будуть використані як службове житло для медиків.

Також планується вирішити комплекс питань щодо виділення коштів на придбання 50 квартир для надання їх як службове житло працівникам первинної ланки охорони здоров’я.