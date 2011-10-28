Хмельниччина - на першому місці за поширеністю ВІЛ-інфекції

На 1 жовтня цього року Хмельниччина серед інших західних областей займає перше місце за поширеністю ВІЛ-інфекції.

Про це кореспондента УНІАН повідомила начальник Управління охорони здоров’я Хмельницької ОДА Наталія СВЕСТУН.

За її словами, поширеність ВІЛ-інфекції становить 142,7 на 100 тис. населення - 1899 осіб, з яких 65% чоловіків і 35% жінок, 82,4% міських жителів і 17,6% сільських жителів.

“Серед ВІЛ-інфікованих, які перебувають на обліку, переважну частину становлять особи репродуктивного та працездатного віку 18-49 років (92%), молодих людей віком 18-24 роки (14%)”, - зазначила Н.СВЕСТУН.

Вона наголосила, що епідситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДу в області залишається напруженою. Зокрема, зростає частка жінок (з 31,5% 2005 р. до 42% у 2011р.). Поширюється епідемія також і серед сільського населення – за останні шість років частка мешканців села, хворих на ВІЛ-інфекції/СНІД, збільшилась майже утричі (2005 р. – 10,8%, 2007 р. – 20,2%, 2008 р. – 27,9%, 2011 р. - 30,9%).

Крім того, рівень захворюваності на СНІД збільшився на 64%, порівняно з минулим роком, і сягнув 9,5 на 100 тис. населення (127 осіб) проти минулорічного 5,8 (78 осіб). Також збільшився рівень смертності від СНІДу – 3,5 на 100 тис. населення (47 осіб) проти минулорічного 2,9 (39 осіб).