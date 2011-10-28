У Криму згорів двоповерховий житловий будинок
13:50, 28 жовтня 2011Новини регіонів
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35 людей - без квартир
У селищі Берегове на Південному березі Криму згорів двоповерховий житловий будинок, 35 людей залишилися без квартир.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.
Виклик надійшов у МНС 27 жовтня близько 11.30. Ліквідувати пожежу в збірно-щитовій будівлі на залізних балках рятувальникам вдалося лише о 20.00.
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