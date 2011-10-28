У Криму згорів двоповерховий житловий будинок

У селищі Берегове на Південному березі Криму згорів двоповерховий житловий будинок, 35 людей залишилися без квартир.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

Виклик надійшов у МНС 27 жовтня близько 11.30. Ліквідувати пожежу в збірно-щитовій будівлі на залізних балках рятувальникам вдалося лише о 20.00.