У Харкові через сказ введено карантинні обмеження

У двох районах Харкова через виявлені випадки захворювання тварин на сказ введено карантинні обмеження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, таке рішення сьогодні було ухвалене на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

За словами головного державного інспектора ветеринарної медицини Харкова Геннадія ПІЩАНСЬКОГО, у Дзержинському та Київському районах міста 25 жовтня було зафіксовано по одному випадку укусів людей скаженими котами.

На сьогодні стан постраждалих задовільний, проявів ознак захворювання на сказ поки немає.

Карантин триватиме два місяці.

За даними міської ради, всього з початку року у Харківській області зареєстровано 56 випадків сказу у тварин, у тому числі у Харкові - вісім (сім - у кішок, один - у кажана).