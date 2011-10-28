Повернуто у власність держави санаторій “Львів”

За позовом прокурора Шевченківського району м. Львова Господарський суд Львівської області 26 жовтня визнав за державою в особі Фонду державного майна України право власності на майновий комплекс «Санаторій «Львів», який «незаконно передано у власність дочірньому підприємству «Санаторій «Львів» закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

У повідомленні зазначається, що відповідно до рішення суду, "Укрпрофоздоровниця" має повернути згадане майно у державну власність.