У Краматорську виробляли фальсифіковану горілку

Підпільний цех із виробництва фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ліквідовано в Краматорську Донецької області.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, цех діяв впродовж 6 місяців, організував його 50-річний раніше судимий чоловік.

Продуктивність становила в середньому до 500 ящиків на тиждень, розповсюджувався сурогат на території всієї Донецької області.

Роздрібна ціна продукції становила близько 20 грн. за пляшку, а собівартість витратної частини на виробництво горілчаного фальсифікату - 5 грн.

У результаті проведених обшуків було вилучено близько 500 л спирту, 11 тисяч етикеток із логотипами різних торгових марок, понад 10 тисяч порожніх горілчаних пляшок, 120 ящиків із готовою фальсифікованою продукцією, 11 тисяч марок акцизного збору, понад 12 тисяч пробок і 4 механізми для закупорювання пляшок.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або здійснене особою, яку раніше було засуджено за цією статтею).