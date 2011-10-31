У вугільній галузі смертельний травматизм зріс на 20%

Кількість випадків смертельного травматизму у вугільній галузі України за 9 місяців цього року збільшилася більш ніж на 20%.

Про це УНІАН повідомили в Держгірпромнагляді України.

У повідомленні наголошується, що за 9 місяців цього року на українських вугільних підприємствах сталося 3218 випадків травматизму, з яких 125 – зі смертельним наслідком. Загальний травматизм порівняно з аналогічним періодом 2010 року знижено на 413 випадків (або 12%), проте кількість загиблих збільшилася на 23 чол. (22,5%).

Найчастіше до загибелі працівників приводили вибухи газу метану (27% від загальної кількості). Стільки ж смертельних випадків сталося внаслідок обвалу вугілля і порід крівлі. Причиною ще 15% смертей на виробництві стала дія рухомих предметів і деталей – експлуатація підземного локомотивного і конвеєрного транспорту.

14% випадків смерті гірників - результат серцево-судинних захворювань.

Найбільша кількість випадків травматизму зі смертельним наслідком сталася серед гірників очисного забою (32% від загальної кількості). Також найбільш травмонебезпечними професіями названі «гірник підземний» (26%) і «електрослюсар підземний» (9%).

Усього за січень-вересень 2011 року Держгірпромнагляд у вугільній галузі виявив понад 381 тис. порушень вимог законів та інших нормативно-правових актів у галузі охорони праці. При цьому в разі загрози життю і здоров`ю трудящих посадовці відомства в більш ніж 13 тисячах випадків тимчасово зупиняли виробництво і виконання робіт.

За підсумками роботи за цей період у Держгірпромнагляді відзначають, що актуальними проблемами у вугільній галузі залишаються високий рівень травматизму та аварійності, проведення ефективного державного нагляду і неврегульованість на законодавчому рівні економічних важелів впливу на роботодавців.