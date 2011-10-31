Житомирщина: реалізують проект з охорони материнства

На Житомирщині приступили до реалізації нового національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на позачерговій сесії обласної ради.

Початок покладено зміною назви та затвердженням статуту нової обласної комунальної установи «Житомирський обласний перинатальний центр». Тепер він називатиметься «Житомирський обласний центр охорони здоров’я матері і дитини». Ця процедура була необхідною, оскільки це дасть змогу отримати з державного бюджету кошти в рамках реалізації

національного проекту. Проект передбачає створення в Україні в різних областях регіональних перинатальних центрів на базі існуючих обласних пологових стаціонарів шляхом високотехнологічної реконструкції приміщень та дооснащення високотехнологічним обладнанням, зазначили в прес-службі облради.

«Подано відповідні документи у Тендерну палату, і на початку грудня обласний центр вже зможе отримати 27 мільйонів з державного бюджету», - йдеться у повідомленні.

Новий центр буде обслуговувати весь цикл – від народження жінки і до того, як вона стане матір’ю. Тут буде генетичне, гінекологічне, пологове відділення і відділення виходжування новонароджених.

Діючий у Житомирі центр вже готовий на 75%. Але для того, щоб готовність була 100%, треба відкрити ще два відділення – реконструктивної гінекології (лікування безпліддя) і відділення другого етапу виходження новонароджених.

Повністю завершити проект по створенню сучасного перинатального центру в Житомирі планують до кінця 2012 року.