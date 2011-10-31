У Луцьку пройшов VІ фестиваль любителів сала

У Луцьку сьогодні відбувається VІ фестиваль любителів сала «З любов’ю… до сала». Наразі його відвідало уже понад 20 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами директора фестивалю, заслуженого діяча мистецтв України Віталія ІВАНИЦЬКОГО, цьогорічний фестиваль відбувається на дуже високому організаційному рівні.

«У нас дуже багато відвідувачів – понад 20 тисяч уже побували на фестивалі, а він ще продовжується. На свято прибули автобуси з любителями сала зі всієї України: Луганська, Києва, Хмельницького, Львова, Рівного. Маємо і зарубіжний гостей – з Білорусі, Словаччини, Литви, Польщі, Естонії, Швеції».

Серед новинок цьогорічного фестивалю В.ІВАНИЦЬКИЙ назвав макет Хмельницької атомної станції, виготовлений хмельниччанами з сала, а також шахматні фігури з сала та «сала в шоколаді».

Цьогорічна програма свята дуже насичена і має кілька надзвичайно цікавих новинок. Відтак, відвідувачі фестивалю мають змогу подивитися та сфотографуватися на фоні виготовленого з сала футбольного м’яча. Його вага 420 кілограмів, об’єм – 6 метрів 45 см. Також уже відбулися змагання саломанів-богатирів, триває виставка виробів з сала та самого сала.

Заплановано побудувати рекордний за довжиною салбургер. Колону формуватимуть самі відвідувачі фесту, які мають мати свої бутерброди з салом і скласти їх в один ряд. До речі, це вже традиційний конкурс: минулого року довжина салбургера сягнула 48 метрів, позаминулого – 73. Крім того, ще відбудеться конкурс на найшвидше поїдання 1 кг сала. Минулорічний рекорд – 10 хв 55 сек.