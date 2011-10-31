Полтавщина: 13-річна дівчинка отруїлася алкоголем
11:24, 31 жовтня 2011Новини регіонів
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У реанімації
У місті Лубни Полтавської області до реанімації з алкогольним отруєнням була госпіталізована 13-річна дівчинка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Полтавській області.
За даними міліції, дівчинку 28 жовтня знайшли без свідомості біля одного з під`їздів будинку на вулиці Ватутіна.
Зараз її стан здоров`я задовільний.
Правоохоронці встановлюють обставини алкогольного отруєння дівчинки.
За даними міліції, в області з початку 2011 року вже близько десяти дітей отруїлися алкоголем.
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