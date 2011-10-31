Рівненщина: медикаментами отруїлися сестрички 5-ти й 3-х років
12:03, 31 жовтня 2011Новини регіонів
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У тяжкому стані
У селі Перекалля Рівненської області медикаментами отруїлися 5-річна та 3-річна сестри.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС в області.
Дівчат було госпіталізовано увечері 30 жовтня до реанімації Демидівської районної лікарні з діагнозом «гостре медикаментозне отруєння» у тяжкому стані.
Станом на сьогоднішній ранок життю двох сестер вже нічого не загрожує. Зараз зусилля лікарів спрямовані на порятунок їхнього здоров’я.
З`ясовуються всі обставини, що призвели до отруєння дітей.
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