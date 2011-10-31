Рівненщина: медикаментами отруїлися сестрички 5-ти й 3-х років

У селі Перекалля Рівненської області медикаментами отруїлися 5-річна та 3-річна сестри.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС в області.

Дівчат було госпіталізовано увечері 30 жовтня до реанімації Демидівської районної лікарні з діагнозом «гостре медикаментозне отруєння» у тяжкому стані.

Станом на сьогоднішній ранок життю двох сестер вже нічого не загрожує. Зараз зусилля лікарів спрямовані на порятунок їхнього здоров’я.

З`ясовуються всі обставини, що призвели до отруєння дітей.