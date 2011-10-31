У Харкові лікар вимагав 5 тис. грн. хабара

У Харкові викрито лікаря, який вимагав та отримав від менеджера приватного підприємства 5 тис. грн. хабара за видачу фіктивного листа тимчасової непрацездатності.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).