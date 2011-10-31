У Рівненській райлікарні виявлено фінансові порушення

На Рівненщині, у Березнівській центральній районній лікарні, працівники Контрольно-ревізійного управління зафіксували втрати фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок порушень законодавства на суму 236,57 тис. грн., а також факти інших порушень фінансової дисципліни на майже 475 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КРУ у Рівненській області, зокрема, ревізори виявили, що внаслідок неправильного встановлення посадових окладів, незаконних виплат матеріальної допомоги та відпускних, працівникам лікарні було незаконно виплачено 66 тис. грн. заробітної плати. Разом з тим, ревізія встановила, що через непроведення індексації зарплат медперсонал лікарні недоотримав 108,32 тис. грн.

За повідомленням КРУ, також працівники відомства виявили низку інших порушень. Зокрема, факти завищення вартості будівельних робіт, придбання медичних препаратів без проведення тендерних процедур, завищення і заниження в обліку вартості активів, цінностей та сум збитків.

За матеріалами ревізії поставлено вимоги щодо відшкодування збитків та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях фінансово-бюджетної дисципліни.

На дев’ятьох посадових осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення.

Інформацію про виявлені порушення направлено у правоохоронні органи.