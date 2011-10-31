Для випускників дитбудинків відкриється Школа адаптації

У Севастополі найближчим часом відкриється Школа адаптації для випускників дитячих будинків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила представник громадської організації "Севастопольські мами" Юлія КУРГАНСЬКА.

За словами Ю.КУРГАНСЬКОЇ, даний проект буде реалізовано організацією «Севастопольські мами» спільно з благодійним фондом «Друзі Дітей» (м. Київ).

Школа адаптації відкриється у листопаді 2011 року, її девізом стане «Будь упевнений!».

Робота психологів і фахівців буде спрямована на особистісне зростання дітей, навчання засадам стратегічного планування (зокрема свого бюджету), методиці пошуку роботи і складання грамотного резюме.

Також працівники школи приділятимуть увагу питанням статевого виховання, дружби, любові, відданості і відповідальності. У рамках занять діти ознайомляться з суспільним устроєм дорослого самостійного життя, одержать навики соціальної адаптації у сучасному суспільстві.

Крім того, у ході занять вихованці школи одержать практичні поради з господарювання і облаштування побуту, повідомила Ю.КУРГАНСЬКА.

Заняття для молоді проходитимуть на базі «Центру туризму, краєзнавства, спорту і екскурсій учнівської молоді». У проекті візьмуть участь випускники дитячих будинків, які на даний час проживають у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт, а також ті діти, які на сьогодні перебувають у дитячих будинках і готуються до вступу у доросле життя.