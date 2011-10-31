Хмельниччина: усі сироти будуть у дитбудинках сімейного типу

У Хмельницькій області за п’ять років усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, будуть охоплені сімейними формами виховання.

Як передає кореспондент УНІАН, це пообіцяв голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА сьогодні на прес-конференції.

За його словами, на території області 78% дітей-сиріт охоплені дитячими будинками сімейного типу. Однак такий показник “не задовольняє керівництво краю”.

“Європейські країни давно позбулися будинків-інтернатів. У них всі діти перебувають у дитячих будинках сімейного типу та родинах”, - сказав керівник області.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області на обліку у службах дітей перебувають 2 тис. 386 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом у регіоні створено 13 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 90 дітей, і 77 прийомних сімей, в яких перебувають 117 дітей.