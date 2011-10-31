На Волині під час пожежі загинуло подружжя
16:11, 31 жовтня 2011Новини регіонів
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Чоловік курив у ліжку
У Волинській області під час пожежі у будинку загинуло подружжя.
Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди УМНС у Волинській області.
Трагедія трапилась учора в селі Розничі Маневицького району - сильне задимлення з вікон житлової кімнати помітили сусіди, які й зателефонували до рятувальної служби.
Проте врятувати господарів будинку не вдалося – 34-річний чоловік та його 30-річна дружина загинули на місці події від диму.
За даними рятувальників, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем під час куріння чоловіком у нетверезому стані.
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