На Волині під час пожежі загинуло подружжя

У Волинській області під час пожежі у будинку загинуло подружжя.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди УМНС у Волинській області.

Трагедія трапилась учора в селі Розничі Маневицького району - сильне задимлення з вікон житлової кімнати помітили сусіди, які й зателефонували до рятувальної служби.

Проте врятувати господарів будинку не вдалося – 34-річний чоловік та його 30-річна дружина загинули на місці події від диму.

За даними рятувальників, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем під час куріння чоловіком у нетверезому стані.