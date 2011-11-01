38-річна жінка померла під час операції апендициту, лікаря засудять

порушено кримінальну справу щодо лікаря, який допустив смерть пацієнтки під час операції

Кіровоград. 1 листопада. УНІАН. У Кіровоградській області порушено кримінальну справу за фактом неналежного виконання лікарем професійних обов’язків, що спричинило смерть жінки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

У ході досудового слідства встановлено, що завідувач хірургічного відділення Бобринецької центральної районної лікарні при оперуванні гострого апендициту у 38-річної жінки обрав невірну методику надання медичної допомоги. Це призвело до виникнення ускладнень, що спричинили смерть жінки.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України. Обвинувачений також є депутатом Бобринецької районної ради 6-го скликання. Триває слідство.