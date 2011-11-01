У Києві авто на тротуарі збило трьох пішоходів

Міліція розшукує свідків ДТП у Голосіївському районі Києва, під час якого водій автомобіля Volkswagen Transporter виїхав на тротуар, збив трьох пішоходів, пошкодив кіоск та зник з місця пригоди.

Як повідомляє ДАІ м. Києва, подія сталася в Голосіївському районі столиці 30 жовтня близько 19.00. Так, на проспекті Глушкова, неподалік від зупинки громадського транспорту ТЦ «Магелан», водій автомобіля Volkswagen Transporter з невідомих причин виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на електроопору.

Від удару авто відкинуло на кіоск «Квіти». Травм зазнали троє жінок, які стояли біля зупинки громадського транспорту - дві киянки (32-х та 62-х років відповідно) та 50-річна мешканка м. Фастова. З тяжкими травмами постраждалих було доставлено до лікарні.

Скоївши ДТП, водій кинув свій автомобіль та втік з місця пригоди. За даними очевидців, окрім водія в салоні автомобіля знаходився ще й пасажир, але він також утік. Наразі з’ясовуються всі обставини ДТП.

Столична Державтоінспекція звертається до свідків з проханням надати інформацію стосовно ДТП на телефон гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово).