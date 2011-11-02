У Житомирі родина отруїлася чадним газом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області, сьогодні до Житомирської центральної міської лікарні №2 з діагнозом "отруєння чадним газом госпіталізовано" двох осіб: 33-річного батька родини та його 29-річну дружину, їхній однорічний син потрапив до Житомирської міської дитячої лікарні.

Наразі усі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

Трагічна подія сталася сьогодні уночі у Житомирі по вулиці вул. Котляревського. Її подробиці наразі встановлюються.