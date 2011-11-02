Японці подарувала дитячій лікарні у Житомирі медапаратуру

Житомирська обласна дитяча лікарня отримала від організації «Японська технічна допомога медицини» наркозно-дихальний апарат вартістю 320 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, подарунок передали члени японської делегації на чолі з представником благодійної організації.

Головне призначення апарату – швидке і безболісне введення і виведення дітей з наркозу, проведення низькочастотної анестезії та штучної вентиляції легень. Крім того, апарат дає можливість використання севарану – надсучасного і надефективного наркозу.

На церемонії зазначалося, що співпраця Житомирщини з японськими друзями триває з 1990 року. За цей час від японських благодійних організацій Житомирській обласній дитячій лікарні було надано допомогу у вигляді медикаментів та медичного обладнання на загальну суму 1,3 млн. дол.